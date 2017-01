Papa battezza bimbi. A madri, allattate

CITTA' DEL VATICANO, 8 GEN - Sono tanti, ben 28 - 13 bambine e 15 bambini -, i neonati che papa Francesco battezza nel suo quarto appuntamento del pontificato con la festa del Battesimo di Gesù e la relativa messa nella Cappella Sistina. E sotto le mirabili volte affrescate da Michelangelo la voce dei piccoli si sente. "E' incominciato il concerto!", scherza il Pontefice sul loro pianto. "Gesù ha fatto lo stesso, sapete? A me piace pensare che la prima predica di Gesù nella stalla è stata un pianto". "Siccome la cerimonia è un po' lunga - aggiunge dunque il pontefice rivolto alle madri - qualcuno piange per la fame. Se è così, voi mamme allattateli pure, senza paura, con tutta normalità. Come la Madonna allattava Gesù...". E così, con tutta naturalezza, pur nella maestà della Sistina, Bergoglio infrange ancora una volta il tabù di chi vorrebbe vietare alle mamme d'allattare in pubblico.