Bassetti,continuate consolidare speranza

NORCIA (PERUGIA), 8 GEN - "Continuate a consolidare la vostra speranza e con gli occhi della fede e della stessa speranza dovete vedere quello che sarà il vostro paese in futuro": è il messaggio del cardinale Gualtiero Bassetti alla gente di Norcia e della Valnerina colpita dal terremoto. Un'esortazione ad avere fiducia e voglia di ricominciare che è arrivata dalla frazione di San Pellegrino, dove l'arcivescovo della diocesi di Perugia Città della Pieve ha celebrato la messa insieme al presule di Spoleto Norcia, Riccardo Boccardo. Sulla ricostruzione Bassetti si è raccomandato di "fare presto a cominciare dalla realizzazione di casette e container che possano consentire nell'immediato, alle persone che hanno scelto di restare qui, una sistemazione adeguata e per quanto possibile confortevole". "Tutta questa gente - ha concluso il cardinale - va sostenuta in ogni istante".