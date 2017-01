Prot. civile Puglia,nevica anche domani

BARI, 8 GEN - Sulla Puglia continuerà a nevicare anche domani, lunedì 9 gennaio: lo comunica la protezione civile regionale precisando che "si attendono nevicate fino a quote pianeggianti e costiere nell'area centro-settentrionale con apporti al suolo generalmente moderati; e da deboli a moderati nei settori meridionali". La protezione civile evidenzia che "la vasta area depressionaria posizionata sull'Europa centro-orientale continua ad inviare sul nostro paese masse d'aria molto fredda che determinano ancora isolate nevicate su medio adriatico e regioni meridionali fino al livello del mare, con venti settentrionali ancora sostenuti". La fase di maltempo, dunque, "sarà ancora caratterizzata da forte ventilazione e da temperature molto basse che determineranno diffuse formazioni di ghiaccio, specie nelle aree interessate dalle precipitazioni". Per la giornata di oggi, 8 gennaio, "sono attese nevicate fino a quote pianeggianti-costiere della Puglia centro-settentrionale, con apporti da deboli a moderati".