Appendino, aiutare chi è in difficoltà

TORINO, 8 GEN - "Una comunità unità si prende cura soprattutto dei cittadini in maggiore difficoltà". La sindaca di Torino Chiara Appendino, su Facebook, parla dell'emergenza freddo per ringraziare "tutte le persone che quotidianamente si adoperano per aiutare i senzatetto, specialmente chi lo fa in modo volontario". La prima cittadina ricorda sul social le misure previste dal piano emergenza freddo disposto dal Comune e le iniziative che si stanno aggiungendo in queste ore, come il punto ristoro per i senza fissa dimora allestito questa sera dalle 19 alle 24 nell'atrio della fermata Porta Nuova della metropolitana. "Questo aiuto concreto - dice Appendino - si affiancherà alle altre iniziative già assunte a protezione di questa fascia di cittadini particolarmente esposta a disagi e pericoli". Per il periodo invernale sono infatti allestiti diversi punti di aiuto straordinari, come quello all'interno del parco della Pellerina, mentre le Case di prima accoglienza notturna sono aperte tutto l'anno.