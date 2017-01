Cadavere in casa, indagini su una donna

PAVIA, 9 GEN - I carabinieri di Pavia hanno proseguito per tutta la notte gli interrogatori e gli accertamenti per cercare di far luce sul delitto di Voghera (Pavia), dove la sera del 7 gennaio, in un monolocale di via Negotto Cambiaso (alla periferia della cittadina), è stato trovato il cadavere di Franco Catracchia, 47 anni: era steso sul letto, con la testa appoggiata sul cuscino sporco di sangue. In particolare si starebbe valutando la posizione di una donna che conosceva la vittima, come riporta oggi La Provincia pavese. E' stato il vicino di casa a lanciare l'allarme. Non avendolo visto uscire da giorni, lo ha chiamato senza ricevere risposta. La porta dell'appartamento era aperta e così il vicino è entrato e ha trovato il cadavere. I carabinieri hanno effettuato un primo sopralluogo ma non hanno trovato l'arma che sarebbe stata utilizzata per il delitto: potrebbe trattarsi di un oggetto in ferro o di un bastone.