Expo, prorogata inchiesta su Piastra

MILANO, 09 GEN - Il gip di Milano Lucio Marcantonio ha disposto la proroga per altri 6 mesi delle indagini sulla Piastra di Expo, come chiesto dal sostituto pg Felice Isnardi. E' quanto si è appreso da fonti giudiziarie. La proroga delle indagini, da quanto si è saputo, riguarda il sindaco di Milano ed ex ad di Expo Giuseppe Sala, accusato di falso materiale e falso ideologico, ed altri 6 indagati, tra cui due ex manager di Expo.