Maltempo: tregua neve in Puglia

BARI, 9 GEN - Si sta lentamente attenuando, grazie alla tregua data durante la notte dal maltempo, la situazione di criticità in Puglia dove nella notte non ci sono state nevicate, anche se permangono temperature molto rigide che hanno consolidato il ghiaccio formatosi sulle strade, in particolare sulle provinciali dell'area murgiana che sono ancora in molti casi impraticabili. Le situazioni più critiche, secondo quanto riferisce la protezione civile, permangono in provincia di Bari a Cassano e ad Altamura dove la neve ha raggiunto anche i due metri di altezza, e nel tarantino a Laterza dove ci sono ancora diverse strade provinciali non percorribili per il ghiaccio e diverse masserie isolate. Ci sono anche situazioni di difficoltà nelle campagne e nei centri abitati a Canosa e a Santeramo per guasti della rete elettrica danneggiata dalla caduta di alberi. Il personale dell'Enel in alcuni casi non può ancora intervenire a riparare il guasto perché la zona non è raggiungibile.