Investe madre e parente, sarebbe voluto

PISA, 9 GEN - Un testimone ha raccontato che l'automobilista avrebbe investito le due donne volontariamente. La donna, cinquantenne, figlia di una delle due vittime, da tempo è in cura presso la locale Asl per problemi psichiatrici. Soffrirebbe di manie di persecuzione. Dopo l'incidente, è stata ricoverata in stato di shock all'ospedale ed è piantonata dalla polizia, anche se a suo carico al momento non ci sarebbe alcun provvedimento, in attesa della decisione del pm di turno Aldo Mantovani. La donna, stando alle prime informazioni, avrebbe ritenuto le due anziane donne 'causa dei suoi problemi'.