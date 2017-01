Moglie Pizzolato 'quali garanzie?'

BOLOGNA, 9 GEN - Preoccupata per il marito dopo le rivolte scoppiate nelle carceri del Brasile, Andrea Haas, moglie di Henrique Pizzolato, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Lei - si legge nel testo inviato tramite l'avvocato Alessandro Sivelli del foro di Modena - ha deciso di estradare Henrique, cittadino italiano, per scontare la pena di detenzione in Brasile e, essendo la Sua decisione l'ultima e la definitiva, è Sua la responsabilità di quello che succede a mio marito, così Le chiedo: quali sono le garanzie che l'Italia offre perché mio marito non sia una prossima vittima?". Pizzolato è stato estradato in Brasile il 22 ottobre 2015, quando ha lasciato il carcere di Modena. Nel penitenziario di Papuda a Brasilia sconta la condanna a 12 anni e sette mesi per il coinvolgimento nella tangentopoli 'Mensalao'. Italo-brasiliano di 63 anni, ex dirigente del Banco do Brasil, fu arrestato a febbraio 2014 a Maranello, dove si era rifugiato a casa di parenti.