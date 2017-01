Cede il ghiaccio, finisce nel lago

BERGAMO, 9 GEN - Momenti di paura sul lago d'Endine, in provincia di Bergamo: lo specchio d'acqua è ghiacciato, nonostante i divieti molti ci camminano o pattinano sopra e stamani un uomo è finito in acqua dopo che la lastra di ghiaccio si è crepata. L'uomo si è salvato riuscendo ad aggrapparsi a una lastra di ghiaccio spezzata. L'episodio a Monasterolo, nella zona di San Felice. Le condizioni del ferito non sono gravi. Il ferito è un uomo di 51 anni, è stato estratto dal lago in ipotermia, ma non è in pericolo di vita. Era partito da casa con i pattini, ora è ricoverato in ospedale a Bergamo. Quando è caduto in acqua era al centro del lago, dove il ghiaccio è sottile. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni residenti della zona. L'uomo è rimasto nelle acque gelate per circa 15 minuti. Numerosi i cartelli che vietano l'accesso alla superficie ghiacciata del lago, puntualmente ignorati, con centinaia di persone che camminano o pattinano sullo strato di ghiaccio.