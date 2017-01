In Sila ghiacciato il lago Arvo

CATANZARO, 9 GEN - E' completamente ghiacciato il lago Arvo, in Sila, dove nella notte, si sono toccati i -13,5 gradi a Botte Donato, ed i -12,6 a Camigliatello. Temperature gelide anche a Vibo Valentia, -2,4, Cosenza (-1) e Catanzaro (-1,2). Nel capoluogo calabrese il freddo ha creato problemi nell'approvvigionamento idrico, tanto che il Comune ha chiesto ed ottenuto l'intervento di un'autobotte della Protezione civile regionale che da oggi distribuisce acqua sanitaria nel quartiere Pontegrande per limitare i disagi. Temperature leggermente in rialzo nel reggino che resta comunque la zona più colpita dal maltempo. L'unità di crisi della Prefettura continua a seguire l'evolversi della situazione. Le criticità riguardano la presenza di ghiaccio su alcuni tratti di strade provinciali e comunali. I mezzi spargisale sono in azione per cercare di ripulire le strade. Nel pomeriggio, inoltre, dovrebbe essere risolto il guasto che sta privando dell'energia elettrica alcune famiglie che risiedono in frazioni di Cardeto.