Anche oggi a Pescara scuole tutte chiuse

PESCARA, 10 GEN - Tutte le scuole chiuse a Pescara anche oggi. Il sindaco Marco Alessandrini ha firmato questa mattina una nuova Ordinanza per la chiusura di nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie "a causa della neve che sta cadendo copiosa sulla città". Già ieri era stato deciso di tenere chiuse, su sollecitazione del presidente della Provincia Antonio Di Marco, solo le scuole superiori del capoluogo, per andare incontro alle difficoltà logistiche relative alla mobilità degli studenti provenienti dall'entroterra, dopo le nevicate e il gelo dei giorni scorsi. La comunicazione è apparsa sulla pagina Facebook del Comune di Pescara alle 7:39. Decine si susseguono, sulla stessa pagina, i commenti di cittadini che manifestano il loro disappunto per una decisione ritenuta non tempestiva e sproporzionata rispetto ai reali disagi causati dalla nevicata, visto anche che in città, ricordano alcuni, c'è già l'obbligo di circolare con gomme termiche montate o catene a bordo.