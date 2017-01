Spara e ferisce 2 uomini nel Fiorentino

EMPOLI (FIRENZE), 10 GEN - Ha sparato contro due uomini, ferendoli entrambi, dopo una lite sembra nata dalla scomparsa di un telefono cellulare. E' accaduto nella tarda serata di ieri fuori da una pizzeria di Castelfiorentino (Firenze). I due, 30 e 35 anni, di nazionalità marocchina, trasportati in codice rosso all'ospedale, sono gravi ma non in pericolo di vita: hanno riportato ferite all'altezza dell'addome e della coscia sinistra. Ricercato l'aggressore, che secondo quanto emerso sarebbe un albanese: avrebbe agito in evidente stato di ebbrezza. Le indagini sono condotte dai carabinieri.