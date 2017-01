Sollecito, condanna Guede per sue colpe

PERUGIA, 10 GEN - "Rudy Guede non è stato condannato in concorso con dei fantasmi ma singolarmente nel processo che lo ha riguardato e nel quale sono state riconosciute tutte le sue responsabilità": Raffaele Sollecito commenta così la decisione della Corte d'appello di Firenze di dichiarare inammissibile la richiesta di revisione del processo all'ivoriano, al quale sono stati inflitti 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher. "Quello di Guede - ha sottolineato Sollecito - è un procedimento che non mi riguarda e del quale non mi occupo. Sulla scena del delitto non ci sono comunque mai stati indizi della presenza di più persone ma solo le tracce di Guede. La ricostruzione dell'omicidio porta poi a ritenere che sia stato compiuto da una sola persona". "Guede - ha ricordato ancora Sollecito - ha scelto di essere giudicato in maniera separata da noi e un eventuale concorso mio e di Amanda Knox andava valutato nel nostro processo al termine del quale la Cassazione ci ha definitivamente assolti".