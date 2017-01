Genitori-nonni, altro rinvio in Appello

TORINO, 10 GEN - Udienza interlocutoria oggi in Corte d'Appello a Torino per il caso dei 'genitori-nonni' (75 anni lui, 63 lei), la coppia di Casale Monferrato che da anni lotta per riavere la propria figlia. Davanti ai giudici, alla presenza dell'Avvocato generale Giorgio Vitari, sono state discusse una serie di questioni preliminari: bisognerà decidere qual è la sede competente per pronunciarsi sulla vicenda. La bimba, oggi di sei anni, era stata allontanata dalla famiglia quando aveva pochi mesi di vita a seguito di una denuncia di abbandono da parte dei vicini di casa poi rivelatasi infondata. La Corte d'appello prima e la Corte di Cassazione poi si erano pronunciate per l'adottabilità della bambina. Ma a giugno scorso è arrivata una nuova sentenza della Corte di Cassazione in cui si chiede di rimettere in discussione il caso, senza tenere conto della denuncia per abbandono da cui i genitori sono stati assolti e senza pregiudizi sull'età del padre e della madre naturale.