Cadavere di donna trovato in mare a Bari

BARI, 10 GEN - Il cadavere di una donna di circa 50 anni - della quale non si conosce né l'identità né l'epoca del decesso - è stato trovato in mare davanti alla basilica di san Nicola, a Bari. La donna, di pelle chiara, era vestita, non aveva documenti addosso e sul corpo non vi sarebbero segni evidenti di morte violenta. A breve il medico legale compirà l'ispezione cadaverica. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e capitaneria di porto.