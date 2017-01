Treno passa, passaggio a livello aperto

BITONTO (BARI), 10 GEN - A causa di un guasto ad un passaggio a livello, un treno di Ferrotramviaria, la stessa azienda coinvolta nel disastro ferroviario del 12 luglio scorso sulla tratta Andria-Corato (23 morti e 50 feriti), è passato con il passaggio a livello aperto a Bitonto, nel Barese, il 9 gennaio scorso. Del guasto era a conoscenza la società ferroviaria, che in una nota spiega di aver adottato il protocollo previsto in caso di avarie di questo tipo. "Il passaggio a livello in questione - spiegano da Ferrotramviaria - è dotato di un dispositivo che blocca la marcia del treno in caso di ingombro dei binari. Nel pieno rispetto delle normative, prima di impegnare il passaggio a livello il treno si è fermato. Una volta accertate le condizioni di piena transitabilità (come si evince dalla foto della colonna di autovetture ferme, in attesa) il treno ha ripreso la marcia 'a vista' (cioè con velocità inferiore ai 4 km/h) in situazione di perfetta sicurezza".