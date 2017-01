Famiglia 7 persone intossicata in casa

MODENA, 11 GEN - Una famiglia di sette persone originaria del Pakistan è rimasta intossicata da monossido di carbonio la scorsa notte in un'abitazione di Carpi, nel Modenese. Le esalazioni del gas sarebbero da ricondurre a una stufa portata nella casa, in via Pini, sia per cucinare che per riscaldarsi. Sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno trasportato tutti i componenti della famiglia in ospedale. Ad avere la peggio è stata una donna trasferita nella camera iperbarica di Parma, mentre tutti gli altri pazienti sono stati dimessi in mattinata.