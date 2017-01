Dà fuoco a ex: indagato resta in carcere

MESSINA, 11 GEN - Resta in carcere Alessio Mantineo, il 25enne fermato dalla polizia di Stata, su disposizione della Procura, con l'accusa di aver tentato di uccidere la sua ex ragazza, Ylenia Grazia Bonavera, 22 anni, gettandole addosso della benzina e appiccando il fuoco. Lo ha deciso il Gip di Messina malgrado la giovane continui a difendere l'indagato. Ad aggravare i sospetti su Alessio Mantineo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sarebbero state le immagini di alcune telecamere di sorveglianza. Il Gip non ha convalidato il fermo dell'indagato perché "non sussiste il pericolo di fuga", ma ha emesso nei suoi confronti un provvedimento cautelare in carcere perché ci sono "gravi indizi di colpevolezza" nei suoi confronti.