McDonald's Vaticano offre pasti clochard

ROMA, 11 GEN - Dopo le polemiche sull'apertura del fast-food nella zona del Vaticano, arriva ora invece una iniziativa di solidarietà. Prende infatti il via la collaborazione tra l'associazione Medicina Solidale e il ristorante McDonald's di Borgo Pio per il sostegno alimentare delle persone senza fissa dimora che vivono nella zona di San Pietro. Saranno messi a disposizione oltre 1000 pasti che verranno distribuiti ai clochard presenti nelle strade vicine alla basilica papale. Lo comunica Medicina Sociale spiegando che "la distribuzione si terrà, grazie anche alla collaborazione con l'Elemosineria Apostolica, ogni lunedì dalle ore 13 (a partire da lunedì 16 gennaio 2017) nella zona di San Pietro e via della Conciliazione dove vivono in strada numerose persone senza tetto".