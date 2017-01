Gdf di Lodi, perquisizioni e arresti

MILANO, 12 GEN - Un'operazione anticrimine condotta dalla Guardia di Finanza di Lodi, sotto la direzione ed il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è in corso dall'alba di stamani nei confronti di "un ampio contesto criminale operante nel nord lodigiano e nel sud milanese". Nell'operazione, che vede impiegati oltre 150 finanzieri, 5 unità cinofile ed 1 elicottero, si stanno effettuando oltre 40 perquisizioni eseguendo 22 misure cautelari personali - di cui 11 in carcere, 6 ai domiciliari e 5 di altro tipo - e sequestri di beni per 1,3 milioni di euro. I reati contestati, a vario titolo, vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti, all'usura ed all'estorsione fino alla corruzione di pubblici ufficiali.