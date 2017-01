Trovata decapitata è caduta da 10o piano

BRESCIA, 12 GEN - È di una 56enne di Ome (Brescia) il cadavere decapitato trovato in un palazzo di piazza Vittoria, a Brescia. Potrebbe essere entrata nello stabile per ripararsi dal freddo e, a quanto ricostruito, viveva una difficile situazione familiare. Appare sempre più sicuro che sia precipitata dal decimo piano, ma non è stato chiarito se si tratti di suicidio - ipotesi più probabile - o se qualcuno l'abbia gettata giù. Il fatto sarebbe accaduto, incrociano le testimonianze raccolte, tra l'una e le quattro della notte scorsa.