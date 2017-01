Due coniugi trovati morti in casa

PADOVA, 12 GEN - Due anziani di 76 e 75 anni, rispettivamente marito e moglie, sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione a Padova. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e anche il medico legale per far luce sul fatto. Non sembrano esserci segni di violenza. I due corpi sono stati trovati vicino al portoncino di ingresso, nel vano scale.