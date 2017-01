Donna trovata decapitata, lettera addio

MILANO, 12 GEN - Prende sempre più strada l'ipotesi del suicidio in merito alla vicenda della donna di 56 anni trovata decapitata nella tromba delle scale di un palazzo di piazza Vittoria, nel pieno centro di Brescia. Gli inquirenti hanno recuperato nella borsa della donna una lettera scritta a mano con la quale annunciava alla madre e al fratello la volontà di togliersi la vita. "Un messaggio molto lungo e significativo" riferiscono fonti investigative. La lettera sarebbe l'elemento in grado di chiudere le indagini. La donna si sarebbe lanciata dal decimo piano dello stabile e la decapitazione sarebbe frutto della caduta. Non abitava nel lussuoso palazzo, ma con l'anziana madre a Ome, in provincia di Brescia, ed era alle prese con una non facile situazione familiare.