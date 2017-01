MAfia: 31 arresti, colpo a clan Catania

CATANIA, 13 GEN - La polizia di Stato sta eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 31 presunti appartenenti al clan Cappello-Bonaccorso di Catania, nell'ambito di un'inchiesta della Dda della locale Procura. Con l'operazione, eseguita da Squadra Mobile di Catania e dal Servizio Centrale Operativo, gli investigatori ritengono di avere disarticolato la cosca, decapitandone i vertici. Contestati, a vario titolo, l'associazione mafiosa, il traffico di droga, il possesso di armi e l'estorsione. Tra le attività illecite del gruppo c'era il traffico di sostanze stupefacenti con il controllo di numerose "piazze di spaccio" nei rioni di San Cristoforo e Librino ed in diversi comuni della provincia di Catania. Sono in corso sequestri, in Sicilia, Calabria e Campania, di numerose società nel settore della raccolta rifiuti, per la gestione di bar, ristoranti e pizzerie nel settore dell'abbigliamento per un valore complessivo di svariati milioni di euro.