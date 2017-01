Maltempo, ingenti danni in campi Molise

CAMPOBASSO, 13 GEN - Sono ingenti i danni provocati dal maltempo all'agricoltura e al settore zootecnico in Molise. Una prima stima arriva dalla Coldiretti regionale. Nella zona di Campobasso, fa sapere l'organizzazione degli agricoltori, si è registrato un calo della produzione di latte tra il 15% e il 50%. Il peso della neve ha danneggiato 15 capannoni, in un'azienda vitivinicola sono caduti seimila pali di castagno. A Montenero di Bisaccia (Campobasso) perso l'80% degli ortaggi. In un'azienda sono morti 40 agnelli. Ancora più gravi i danni alle colture orticole, stimati tra il 50% e 100%, nella zona di Termoli (Campobasso).