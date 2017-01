Furti in aziende, presa gang pugliese

OSIMO (ANCONA), 13 GEN - Con un'operazione mirata condotta fra l'A14 e la Ss76, i carabinieri di Osimo, Ancona e Jesi sono riusciti a bloccare in flagranza di reato una banda di pregiudicati pugliesi che aveva appena messo a segno un furto in un'azienda jesina e che nei mesi scorsi ha colpito almeno altre sette volte in altrettante aziende della Valmusone: a Loreto, Castelfidardo, Osimo, e alla Baraccola di Ancona. Preso anche il basista dell'organizzazione, originario della provincia di Foggia ma residente a Loreto, intercettato dai Cc su un'utenza telefonica che riteneva sicura mentre pianificava con i complici i dettagli dell'ultimo furto. Otto gli arrestati, mentre una nona persona è riuscita a fuggire scavalcando la recinzione dell'autostrada e dileguandosi a piedi. L'operazione è stata denominata in codice 'Gargano', dalla zona di provenienza dei malavitosi.