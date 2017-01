Pedopornografia: arrestato docente Usa

PALERMO, 13 GEN - La polizia ha arrestato a Palermo un ex docente di inglese originario degli Stati Uniti, Frank Adamo, 64 anni, originario degli Stati Uniti, ai domiciliari con l'accusa di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Il professore, da molti anni in Italia, per qualche tempo ha insegnato anche in alcune scuole pubbliche. Oltre a impartire lezioni di inglese private è stato volontario presso il reparto pediatrico di un ospedale palermitano. Gli investigatori della sezione "reati sessuali ed in danno di minori" della Squadra Mobile, hanno accertare che il cittadino americano aveva un proprio sito internet, dove parlava della sessualità dei minori. In casa del docente gli agenti hanno sequestrato alcuni hard disk il cui contenuto ha rivelato l'esistenza di filmati con protagonisti due bambini che sono stati individuati. Nell'atto d'accusa della procura anche alcune fotografie di minori.