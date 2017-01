Uccisa a Milano, perquisito conoscente

MILANO, 13 GEN - Gli investigatori della squadra mobile di Milano sono convinti che sia stato un conoscente a uccidere Tiziana Pavani, la donna di 55 anni che ieri è stata trovata morta nel suo appartamento al quarto piano di via Bagarotti 44, a Milano. Già in serata la polizia ha perquisito l'appartamento di un uomo, un conoscente della 55enne che si sospetta possa avere un ruolo nella vicenda. Le indagini si stanno comunque concentrando sulla stretta cerchia di conoscenze della vittima, che secondo il medico legale è stata uccisa circa otto ore prima del ritrovamento, avvenuto intorno alle 16.30 di ieri dopo la segnalazione di un vicino preoccupato per il forte odore di gas proveniente dall' appartamento. Ancora da chiarire i motivi per cui era aperto il rubinetto del gas, secondo quanto si è appreso sui fornelli non erano presenti pentole.