Maltempo,in Lombardia emergenza ghiaccio

MILANO, 13 GEN - E' emergenza ghiaccio non solo a Milano, ma in tutta la Lombardia. A decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco o al 118 per incidenti a pedoni e per incidenti stradali dovuti al fondo stradale scivoloso, sia nella città di Milano, sia in molti altri centro della regione. La notte scorsa, a causa della pioggia ghiacciata caduta sulla regione, sono rimaste temporaneamente chiuse le autostrade che collegano Milano con Varese e Como. Numerosi gli incidenti stradali causati dalla patina ghiacciata, nessuno dei quali gravi, ma gravi sono state le conseguenze per la circolazione. Neve in provincia di Sondrio, Varese, Como, Brescia e Bergamo. Disagi particolari a Lodi e a Milano, a causa appunto della patina di ghiaccio che si è formata sulle strade.