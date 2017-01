Problemi riscaldamento ospedale

BOLOGNA, 13 GEN - Il mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento ha causato l'abbassamento delle temperature in alcuni locali dell'ospedale S. Giorgio di Ferrara, una struttura costituita da una unità operativa di Medicina riabilitativa, con i suoi moduli. Il Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - spiega una nota dell'azienda -, unitamente alla ditta che ha in appalto la manutenzione degli impianti, stanno intervenendo per le riparazioni per ripristinare le normali condizioni climatiche. Dopo un primo sopralluogo si è appurato che alcune caldaie hanno smesso di funzionare regolarmente, impedendo così il mantenimento del calore adeguato all'interno di alcuni ambulatori e studi medici. Sono state ordinate nuove caldaie la cui sostituzione è prevista entro la prossima settimana. Questo - viene detto - non bloccherà lo svolgimento della normale attività: il riscaldamento continuerà a funzionare seppure con qualche disservizio.