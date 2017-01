Opposizione archiviazione merola,udienza

BOLOGNA, 13 GEN - Si è discussa davanti al Gip di Bologna Letizio Magliaro la richiesta di archiviazione della Procura per il sindaco Virginio Merola, indagato per omissione di atti di ufficio per il mancato sgombero di un immobile occupato abusivamente. Il giudice si è riservato la decisione che arriverà nella prossime settimane. Si tratta della palazzina di via Mura di Porta Galliera, liberata a luglio dopo 2 anni di occupazione. L'udienza dopo l'opposizione all'archiviazione presentata dall'avv.Diana Argenio, che assiste il comitato dei residenti da cui partì la denuncia. Le indagini avevano concluso per l'insussistenza del dolo. Verso 36 occupanti il pm procede per invasione di edifici e disturbo del riposo. Nell'udienza di oggi la Procura ha insistito sulla richiesta di archiviazione ravvisando la carenza dell'elemento psicologico del reato. Il difensore del sindaco, prof.Vittorio Manes, ha ribadito la richiesta di archiviazione per insussistenza del fatto. L'avv.Argenio ha riproposto i motivi dell'opposizione.