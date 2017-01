Madre accusata maltrattamenti 7 figli

TORINO, 13 GEN - Mamma modello in televisione, finisce in tribunale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La vicenda è stata discussa a Palazzo di Giustizia a Torino, dove il processo è ripreso oggi con gli interventi degli avvocati di parte civile e della difesa. Secondo la denuncia del marito, che ha anche presentato alcuni video, schiaffi e tirate di capelli sarebbero iniziati nel 2013, dopo la nascita del settimo figlio. Per la difesa della donna, sostenuta dall'avvocato Luca Olivetti, la questione è "delicata: il marito vuole farla passare per pazza - sostiene il legale -. Lei voleva il divorzio e lui l'ha portata più volte all'esasperazione. Non si può parlare di violenze". Nel processo, che è stato aggiornato alla prossima settimana per la sentenza, il pm Marco Sanini ha chiesto la condanna ad un anno e dieci mesi della madre, che in occasione della nascita del settimo figlio era stata ospite di numerose trasmissioni televisive.