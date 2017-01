Carabiniere al Nord, politico al Sud

TORINO, 14 GEN - Carabiniere in servizio a Caluso (Torino) e nello stesso tempo consigliere comunale a Monte San Giacomo (Salerno). Ci sono circa 1.030 km fra le due località dove Giacomo Vernaglia, militare al Nord e amministratore locale al Sud, ha i suoi impegni principali: l'Arma, però, gli ha negato la possibilità di trasferirsi più vicino alla Campania, e il provvedimento è stato confermato dal Tar del Piemonte. Se vuole esercitare l'attività politica, il carabiniere può sempre avvalersi dei permessi previsti dalla normativa di settore. Oppure chiedere un periodo di aspettativa. Vernaglia è stato eletto a Monte San Giacomo il 5 giugno 2016. In provincia di Salerno, peraltro, abitano la moglie e il figlio di tre anni. Lo scorso 3 novembre il Comando ha detto "no" al trasferimento perché nel suo reparto "si registra un deficit complessivo di una unità", e la "ulteriore vacanza organica" sarebbe difficilmente colmabile. Il Tar ha fatto presente che i consigli comunali sono convocati con un preavviso di 5 giorni.