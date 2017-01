Abbandona il figlio, albanese denunciata

RIMINI, 14 GEN - Lascia il figlio 15enne a Rimini per migliorare le sue condizioni di vita grazie al "programma di protezione dei minori": una 50enne albanese è stata denunciata dalla Polaria con l'accusa di abbandono di minori. L'ufficio di Polizia di frontiera dell'aeroporto di Rimini è stato incaricato ieri dalla questura di svolgere accertamenti sull'arrivo di un minore albanese non accompagnato, arrivato in aeroporto mercoledì, che richiedeva assistenza sociale. Il ragazzino risultava accompagnato da una 50enne che aveva già una prenotazione per il rientro a Tirana ieri sul volo Albawings delle 14.30. La donna, risultata la madre, è stata raggiunta dalla polizia nell'area check in. Agli agenti ha spiegato che aveva intrapreso il viaggio in Italia con il figlio al solo scopo di migliorare le sue condizioni di vita. Su indicazione del Tribunale per i minori di Bologna, le è stato riaffidato il figlio con l'intimazione di assolvere gli obblighi derivanti dalla sua tutela.