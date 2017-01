Migranti Cpa Cona sfilano in corteo

VENEZIA, 14 GEN - Oltre duecento migranti sono scesi in corteo oggi fuori del Centro di prima accoglienza di Cona (Venezia) per ricordare la loro compagna ivoriana, 25enne, morta una decina di giorni fa nella struttura, per cause naturali. Il corteo, che ha raggiunto il vicino paese di Agna (Padova), si è aperto con un lancio di palloncini bianchi mentre veniva esposto uno striscione con lo slogan "uno vale uno". Ad appoggiare l'iniziativa l'Unione sindacale di base e il gruppo Coalizione internazionale Sans-papiers. La manifestazione ha avuto un solo momento di tensione, quando davanti al minuscolo abitato della frazione un migrante è uscito dal corteo e ha staccato uno striscione messo precedentemente dai residenti, "Conetta: 190 residenti - 1.500 profughi".