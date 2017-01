Tenta fuga oltre confine ma cade, grave

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 14 GEN - Un migrante la cui identità è ancora in fase di accertamento è rimasto gravemente ferito mentre cercava di raggiungere la Francia attraverso la collina che divide l'Aurelia a mare da quella a monte. L'uomo è precipitato lungo alcune fasce e ha riportato fratture agli arti inferiori. Data la zona impervia in cui è avvenuto l'incidente i soccorritori hanno dovuto utilizzare una motosega per aprirsi un varco in mezzo ai roveti. Sul posto sono presenti, oltre ai vigili del fuoco e la polizia, anche i volontari della Croce Verde Intemelia. In poco più di due settimane, a Ventimiglia, due profughi sono morti nel tentativo di raggiungere la Francia.