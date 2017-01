A Reggio Calabria nave con 182 migranti

REGGIO CALABRIA, 15 GEN - E' arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave della Marina inglese "Echo" con a bordo 182 migranti. Il gruppo è composto da 176 uomini e sei donne. Sulla nave ci sono anche alcuni minori ma il numero esatto si saprà solo al termine delle operazioni di identificazione. I migranti, che sono stati soccorsi ieri nelle acque del Canale di Sicilia, provengono per la stragrande maggioranza dal Bangladesh. Le loro condizioni sanitarie sono giudicate complessivamente buone dagli operatori di 118 e Caritas impegnati nelle attività di accoglienza e di assistenza coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria. Il 10% circa dei migranti risulta affetta da scabbia e da pediculosi. Il Ministero dell'Interno ha predisposto un piano provvisorio di riparto che prevede nelle prossime ore il trasferimento di 180 migranti così distribuiti: 50 nel Lazio, 25 in Emilia Romagna, 50 in Campania, 30 nelle Marche e 25 in Toscana.