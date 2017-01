Maltempo: sulla Sardegna neve e gelo

CAGLIARI, 15 GEN - Neve e gelo. Il freddo non accenna ad allentare la morsa sulla Sardegna. Da ieri pomeriggio e durante la notte è nevicato in molti comuni dell'Isola. I fiocchi, anche in grossa quantità, sono caduti a Nuoro e in provincia ma anche in Ogliastra e in Gallura. Imbiancati Desulo, Fonni, Asuni, Campeda, Tonara, Seui, Goni, Sadali, Silius, Villasalto, Bultei, Laconi, Villanovatulo, Macomer, centri dove ci sono problemi alla viabilità. La Protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteo avverse per gelo e neve per tutta l'Isola che durerà sino alle 10 di lunedì. Obbligo di catene o pneumatici da neve sulla statale 131, dal km 137+900 al km 179+500, sull'altopiano di Campeda, dove stanno lavorando i mezzi spargisale e gli spazzaneve. Discorso analogo sulla Statale 389 da Mamoiada a Desulo. Molto basse le temperature minime: -2,2 gradi a Villanova Strisaili, -1,3 a Nuoro, -1,5 a Gavoi e -0,3 a Macomer. La situazione non migliorerà nelle prossime ore.