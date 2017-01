Bimbo 4 anni muore in ambulanza,autopsia

MODENA, 15 GEN - Un bambino di 4 anni di origine moldava è deceduto a Modena e sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta. I genitori, ieri pomeriggio, hanno chiamato il 118 dicendo che il figlio si era sentito male per problemi gastrici. Il trasporto d'urgenza in ambulanza e le cure dei soccorritori non hanno potuto impedire il decesso e il bimbo è giunto senza vita al Pronto Soccorso del Policlinico modenese. Sul corpo, però, i medici hanno notato ematomi; è stata disposta l'autopsia per stabilire i motivi del decesso. Indagano i Cc.