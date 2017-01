Migranti: Papa, difendere i minori

CITTA' DEL VATICANO, 15 GEN - "Questi nostri piccoli fratelli, specialmente se non accompagnati sono esposti a tanti pericoli. E vi dico, eh, ne sono tanti. È necessario adottare ogni possibile misura per garantire ai minori migranti la protezione e la difesa, come anche la loro integrazione". Lo ha detto il Papa all'Angelus nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Papa Francesco ha quindi rivolto "un saluto speciale alle rappresentanze di diverse comunità etniche qui convenute, in particolare - ha detto - a quelle cattoliche di Roma. Cari amici, vi auguro di vivere serenamente nelle località che vi accolgono, rispettandone le leggi e le tradizioni e, al tempo stesso, custodendo i valori delle vostre culture di origine".