Sfregiata con acido, Gessica migliora

RIMINI, 15 GEN - Continuano a migliorare le condizioni di Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido, nella serata di martedì, dal suo ex fidanzato Jorge Edson Tavares, ora in carcere con l'accusa di lesioni aggravate. Resta ancora da capire l'entità del danno subito a un occhio. Si saprà solo tra qualche giorno se Gessica recupererà la vista. Confermata per domani alle 18.30 una manifestazione in piazza Tre Martiri a Rimini per sostenere Gessica e dire basta alla violenza sulle donne.