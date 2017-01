Migrante Cona ricoverato per meningite

VENEZIA, 15 GEN - E' ricoverato nel reparto di malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera di Padova un giovane immigrato ospite del Centro di Assistenza di Cona, soccorso la notte scorsa per un sospetto di meningo-encefalite. Si tratta di un cittadino del Bangladesh di 19 anni. Tutte le procedure sanitarie sono state attivate; esclusa dagli accertamenti una meningite batterica invasiva, l'azione di profilassi, già predisposta, non è stata attivata perchè non necessaria.