Forte vento, allerta 'codice arancione'

FIRENZE, 15 GEN - E' allerta vento su tutta la Toscana dalle 12 di domani, lunedì 16 gennaio, alla stessa ora di mercoledì 18. E' un 'codice arancione', che segnala una fase di attenzione, quello emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale. Attualmente sono già in vigore due codici gialli, che segnalano fasi di vigilanza per neve e vento. Ma è quest'ultimo fenomeno che secondo le previsioni è destinato ad intensificarsi. Oggi e domani, lunedì, al minimo barico di pressione sul medio-basso Tirreno si assoceranno intensi venti di Grecale e deboli nevicate anche a bassa quota sulle zone appenniniche e orientali della regione. Il vento di Grecale è già caratterizzato da forti raffiche su tutta la regione. E da domani pomeriggio, lunedì, si avrà un'ulteriore intensificazione con raffiche molto forti. Oggi le nevicate potranno interessare fino ai fondovalle dei versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, in particolare l'Alto Mugello, il Casentino e la Val Tiberina.