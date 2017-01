Coniugi uccisi: i funerali a Torino

FERRARA, 16 GEN - Sono in programma per oggi le autopsie sui cadaveri di Salvatore Vincelli e Nunzia di Gianni, uccisi la settimana scorsa da un diciassettenne su mandato del figlio di 16 anni. Dopo l'atto giudiziario ci sarà il nulla-osta ai funerali che la famiglia vuole in forma privata, con solo i parenti stretti. Saranno celebrati a Torino, dove vivono l'altro figlio del padre e altri famigliari. La data non è ancora stata decisa, dato che l'esame autoptico potrebbe richiedere tempi lunghi perché potrebbe essere fatto anche un test tossicologico, per capire se i due uccisi fossero stati narcotizzati. Don Marco Polmonari ha detto che avrebbe "messo a disposizione una corriera per un delegazione di cittadini ma i parenti preferiscono al momento restare soli". Torino potrebbe essere anche la destinazione del figlio. Mentre il diciassettenne resterebbe al Pratello di Bologna, il 16enne sarebbe trasferito nel carcere piemontese per avvicinarlo ai famigliari.