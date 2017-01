Maltempo: scuole chiuse in Gallura

OLBIA, 16 GEN - Scuole chiuse per il maltempo oggi a Tempio Pausania e in altri centri della Gallura come Aggius, Luras, Calangianus e Buddusò. A causa delle abbondanti nevicate di ieri, infatti, le amministrazioni comunali hanno emesso le ordinanze sindacali per la chiusura degli istituti scolastici, riservandosi di estenderle anche alla giornata di domani, qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare. Nella tarda serata di ieri la Protezione civile regionale ha emesso l'estensione delle condizioni metereologiche avverse per la giornata sino alle 10 di mercoledì, con possibili nevicate anche a bassa quota. Durante la notte e stamattina, a parte il ghiaccio presente in diverse zone del Nord Sardegna, non si sono registrati particolari disagi per la viabilità.