Esplode bombolone, un morto e 5 feriti

NAPOLI, 16 GEN - Una persona morta è morta e cinque sono rimaste ferite (tre in modo grave) per lo scoppio di un bombolone di gas avvenuto in mattinata a Napoli, in via Guantai ad Orsolone. Il bombolone di gas era all'interno di un'area privata. A perdere la vita un uomo di 60 anni che, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, stava provvedendo alla manutenzione dello stesso impianto di stoccaggio di gas. Distrutte quattro autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco.