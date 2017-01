Scheletro trovato in vagone bruciato

BARI, 16 GEN - Lo scheletro di un uomo è stato trovato a Bari all'interno di una carrozza bruciata di un treno mentre un operaio tagliava le lamiere per lo smaltimento dei vagoni dopo l'incendio doloso che nel maggio scorso aveva semidistrutto alcuni convogli a Cosenza. Le carrozze provenivano dalla Calabria ma il ritrovamento è avvenuto nella zona industriale di Bari, mercoledì scorso e oggi se ne è avuta notizia. Sul caso indaga la Procura di Bari che ha avviato indagini delegate ai Carabinieri per risalire all'identità dell'uomo e comprendere se la sua morte sia collegata al rogo delle carrozze. Il presunto incendio doloso di numerosi vagoni Trenitalia è stato denunciato a Cosenza nel maggio scorso. La società ha poi incaricato una ditta barese di provvedere allo smaltimento. Accanto allo scheletro c'erano frammenti di documenti appartenenti a un 40enne indiano richiedente protezione internazionale, formalmente residente in una struttura di accoglienza a Cosenza, del quale a giugno è stata denunciata la scomparsa.