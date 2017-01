Anche venditori sciarpe per Maradona

NAPOLI, 16 GEN - Un gruppo di ultras "Fedayn Napoli" ha appena esposto uno striscione all'esterno del teatro di San Carlo, dove è in programma tra qualche ora, uno spettacolo di Alessandro Siani con Maradona. Sullo striscione c'è la scritta : "Diego gioca al San Paolo per il popolo e per gli scugnizzi. Ma quale San Carlo a questi prezzi. Fedayn Napoli". In tanti sperano che Maradona esca dal Teatro San Carlo prima dello spettacolo di questa sera, anche solo per un saluto: sono persone di tutte le età, che indossano cappotti, sciarpe e cappelli ovviamente del Napoli. E, per chi è arrivato sprovvisto, la soluzione c'è: all'esterno del massimo partenopeo, ci sono i venditori di sciarpe con la scritta: "Chi ama non dimentica" e "Maradona" e "El pibe de oro". Tra i primi ad arrivare per lo spettacolo di Alessandro Siani, lo scrittore Maurizio De Giovanni. I tifosi intonano cori tra cui "C'è solo un Maradona" e il classico "Sai perché mi batte il corazon?", oltre a "Chi non salta juventino è".