Coniugi uccisi: autopsia, lesioni testa

FERRARA, 16 GEN - Avrebbe evidenziato solo le lesioni al capo l'autopsia sui corpi di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, i coniugi uccisi la settimana scorsa a Pontelangorino, su mandato del figlio di 16 anni che aveva incaricato un amico diciassettenne. Avranno 60 giorni, i tecnici coordinati dal medico-legale Stefano Marinelli, per depositare i risultati degli esami compiuti oggi all'ospedale di Cona. Lesioni procurate dal 17enne a colpi d'ascia, mentre il figlio della coppia era presente in casa. Tra i tanti esami, anche quelli tossicologici, come scrupolo investigativo per accertare se le vittime fossero state narcotizzate o meno, circostanza che non è comunque mai emersa dalle confessioni dei due ragazzi. Le autopsie sono state eseguite a Ferrara, su rogatoria della Procura dei minori. Terminati gli accertamenti medico-legali, gli inquirenti dovranno concedere il nulla-osta per i funerali a Torino, città d'origine della donna e dove Vincelli aveva vissuto dopo aver lasciato da ragazzo la Calabria dov'era nato.